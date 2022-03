Egipt a fost învinsă dramatic de Senegal după executarea loviturilor de departajare, marți, pierzând astfel calificarea la CM Qatar 2022. Mohamed Salah și coechipierii săi sunt învinși la penaltiuri de senegalezi pentru a doua oară în acest an, după eșecul din finala Cupei Africii pe Națiuni.

Faza a treia a preliminariilor CM 2022 pe zona africană le-a adus față în față pe finalistele Cupei Africii pe Națiuni din acest an.

În tur, Egipt s-a impus cu 1-0 pe teren propriu. În a doua manșă, Boulaye Dia a marcat în minutul 3 şi a restabilit egalitatea în cele două manşe. Până la finalul prelungirilor nu s-a mai marcat, astfel că s-a trecut le executarea loviturilor de departajare.

Ţintiţi de lasere din tribune, Mohamed Salah, Zizo şi Mostafa Mohamed au ratat de la 11 metri pentru egipteni, de la care a marcat doar El Solia. De altfel, luminiţele verzi au fost folosite de fanii senegalezi împotriva adversarilor pe toată durata partidei. La meciul decisiv au asistat 55.000 de spectatori.

Nici de la gazde nu au înscris Koulibaly şi Ciss, dar au făcut-o Ismaila Sarr, Dieng şi Sadio Mane, ultimul calificând naţionala Senegalului la CM 2022.

Momentul în care Mohamed Salah este orbit la penaltiuri:​

Mo Salah & Egypt WON’T be going to the World Cup in Qatar!



Look at the amount of lasers being pointed at him by the crowd as he misses his penalty shoot-out kick \uD83E\uDD2F



pic.twitter.com/NKussxP1rp