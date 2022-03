FOTBAL Sâmbătă, 12 Martie 2022, 13:12

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Aflat la al treilea mandat la Dinamo, Dusan Uhrin a declarat că va face totul pentru a salva gruparea bucureșteană de la retrogradare. Chiar dacă a fost prezentat oficial, antrenorul ceh nu a semnat contractul cu gruparea din Ștefan cel Mare.

Dusan Uhrin Jr Foto: Dinamo Bucuresti / Instagram

Potrivit gsp.ro, Uhrin va semna sâmbătă un contract valabil până în vara anului 2023. El va avea primi 6.500 de euro pe lună în acest sezon, salariul acestuia urmând să crească la 8.500 de euro pe lună din sezonul viitor.

Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al clubului Dinamo, ar fi vrut să impună mai multe clauze cu care antrenorul nu era de acord: Uhrin să poată fi demis oricând dacă rezultatele nu sunt cele dorite de club (fără a-i fi plătită vreo sumă) și să plătească 25.000 de euro dacă și-ar da demisia.

„Nu am semnat încă, dar voi semna după conferinţa de presă. Am negociat multe zile începând de miercuri până în această dimineaţă. Nu sunt probleme cu banii. Nu vreau să vorbesc despre contractul meu. Sunt nişte discuţii între mine şi club.

Sunt pentru a treia oară la Dinamo, de fiecare dată când revin echipa este într-o situaţie dificilă. Încerc mereu să fac tot ce pot să salvez Dinamo. De fiecare dată a fost greu şi au fost probleme. Situaţia este asemănătoare şi acum şi încerc să fac tot ce ţine de mine să salvez echipa.

Am văzut că sunt mulţi jucători noi, nu îi cunosc pe toţi, sunt câţiva care au mai rămas de data trecută. Toţi suporterii trebuie să ştie că voi da totul să salvez clubul Dinamo. Îmi aduc aminte că situaţia din ultimul mandat a fost asemănătoare. Am salvat clubul de la retrogradare. Acum se vorbeşte din nou despre salvarea de la retrogradare, să ajungem la baraj. Am văzut că are probleme Gaz Metan Mediaş, dar nu trebuie să ne uităm la alte echipe.

Va fi foarte greu la baraj, vom juca cu nişte echipe foarte bune din Liga 2, avem şi jucători accidentaţi. Şi data trecută am avut nevoie de timp să îmbunătăţesc echipa, dar acest timp nu există şi trebuie să fac tot ce e posibil. Tot ce vreau să le spun suporterilor este că voi da totul să salvez echipa şi să ne salvăm de la retrogradare” - Dusan Uhrin jr., într-o conferinţă de presă, citat de News.ro.

Uhrin şi-a amintit că Gabriel Torje, prezent la conferinţa de presă, a fost primul transfer făcut de el la Poli Timişoara.

El a menţionat că nu va sta pe bancă la meciul cu Rapid, de duminică, de la ora 20:30, din prima etapă a play-out-ului Ligii 1.

De știut:

Dusan Uhrin a mai antrenat de două ori Dinamo București în carieră, în sezonul competițional 2019-2020 (23 de meciuri, 9 victorii, patru remize, 10 înfrângeri) și anul trecut, când a terminat campionatul pe locul 5 în play-out (9 partide, 5 victorii, două remize, două eșecuri), cifre în Liga 1, transmit gruparea din Ștefan cel Mare pe Instagram.

În acest sezon, Dusan Uhrin Jr va fi al patrulea antrenor al lui Dinamo, după Dario Bonetti, Mircea Rednic și Flavius Stoican.