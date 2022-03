FOTBAL Vineri, 04 Martie 2022, 22:41

Sepsi Sfântu Gheorghe s-a impus acasă, vineri seară, cu scorul de 2-1, împotriva echipei U Craiova 1948, în primul meci din ultima etapă a sezonului regulat al Ligii 1.

Jucatorii echipei Sepsi Sfantu Gheorghe si juniorii clubul ucrainean Ruh Lviv Foto: Facebook - Sepsi OSK

Sepsi a marcat prin Ștefănescu ('39) și Tudorie ('45+1), iar U Craiova 1948 a punctat prin Bauza ('8).

Jucătorii de la Sepsi au intrat pe teren însoţiţi de juniorii clubului ucrainean Ruh Lviv și au afişat mesajul: "NO WAR. WE WANT PEACE" ("Fără război, noi vrem pace").

Rezumatul partidei dintre Sepsi și U Craiova 1948:

Au evoluat echipele:

Sepsi: Began – Dimitrov, Tincu, Mitrea, Ispas – N. Păun, Eder, Aşkovski (Golofca ’62) – Damaşcan (Aganovic ’63), Tudorie, M. Ştefănescu (Bălaşa ’90). Antrenor: Cristiano Bergodi

U Craiova 1948: R. Popa – Negru, Kovacici, Paramatti, Huyghebaert (Buşu ’16) – Asamoah, Baeten – Sidibe (Ondaan ’78), Bauza (Bălan ’67), Van Durmen (Marquet ’78) – Compagno. Antrenor: Nicolo Napoli.

