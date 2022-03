După ce marți Nice s-a calificat în finala Cupei Franței după 2-0 cu echipa din liga a patra Versailles, miercuri seara, Nantes a avut nevoie de lovituri de departajare pentru a trece de Monaco în penultimul act. Fanii au intrat pe teren pentru a se bucura împreună cu favoriții lor.

Au marcat: Sidibe '21 (a), Montoussamy '74 / Maripan i12, Boadu '76. La penaltiuri, gazdele s-au impus cu 4-2.

Nantes a câştigat de trei ori trofeul, în 1979, 1999 şi 2000, şi a mai pierdut de cinci ori în finală, în 1966, 1970, 1973, 1983 şi 1993.

Vezi aici un rezumat al partidei Nantes - Monaco.

La finalul partidei, fanii au intrat pe teren pentru a se bucura de performanța favoriților.

Marţi, Nice s-a calificat în ultimul act, după ce a învins, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formaţia Versailles, din liga a patra.

Nice este pentru a cincea oară în finala Cupei Franţei, după ce a câştigat trofeul în 1952, 1954 şi 1997. Doar în 1978, formaţia de pe Coasta de Azur a pierdut meciul cu trofeul pe masă, scor 0-1, cu Nancy.

Finala va avea loc la 8 mai, pe Stade de France, conform News.ro.​

