FOTBAL Marți, 22 Februarie 2022, 23:51

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Jucătoarele echipei de fotbal feminin a Statelor Unite ale Americii au câştigat lupta cu federaţia naţională şi vor fi plătite la acelaşi nivel cu jucătorii selecţionatei masculine, informează AFP.

SUA, campioana mondiala la fotbal feminin Foto: fifa.com / twitter

Câştigătoare ale ultimelor două ediţii ale Cupei Mondiale, jucătoarele echipei naţionale a SUA au reuşit în lupta lor de a obţine venituri egale cu jucătorii reprezentativei masculine.

Cele două echipe au anunţat într-un comunicat de presă comun că s-a ajuns ajuns la un acord.

"US Soccer s-a angajat să ofere de acum înainte o remuneraţie egală pentru echipele naţionale feminine şi masculine, la toate meciurile amicale şi la toate turneele, inclusiv la Cupa Mondială. Suntem încântaţi să anunţăm că, sub rezerva negocierii unui nou contract colectiv, am soluţionat litigiul care dura de multă vreme, privind egalitatea salarială şi ne luăm cu mândrie angajamentul comun de a promova egalitatea în fotbal. Să ajungem până în această zi nu a fost uşor.

Jucătoarele echipei naţionale a Statelor Unite s-au bucurat de un succes fără precedent, acţionând pentru a obţine o remuneraţie egală pentru ele şi viitoarele sportive. Aşteptăm cu nerăbdare să continuăm să lucrăm împreună pentru a dezvolta fotbalul feminin şi promova oportunităţile pentru fete şi femei din Statele Unite şi din întreaga lume", se arată în comunicat.

Disputa se desfăşura din martie 2019, când 28 de jucătoare, printre care Alex Morgan şi Megan Rapinoe, au dat în judecată federaţia.

Echipa feminină a SUA are în palmares patru titluri mondiale din opt participări la CM, începând din 1991, şi patru titluri olimpice din şapte prezenţe la JO, începând din 1996, scrie News.ro.