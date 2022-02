FOTBAL Joi, 17 Februarie 2022, 14:13

Silviu Dumitru • HotNews.ro

​Clubul Gaz Metan, care se confruntă cu grave probleme financiare, a anunţat că a primit un milion de lei din partea Primăriei Municipiului Mediaş.

Gaz Metan Medias Foto: Facebook - Gaz Metan Medias

"Primăria Municipiului Mediaş este în continuare alături de Clubul Gaz Metan. Suma de un milion de lei, promisă de către Primarul Gheorghe Roman şi care a fost aprobată de către Consiliul Local Mediaş, a fost virată în contul clubului.

Mulţumim pe această Primăriei Mediaş şi Primarului Gheorghe Roman pentru că sunt în continuare alături de noi în aceste momente grele pe care le traversăm!

Totodată, ne exprimăm speranţa că va rămâne în continuare alături de noi şi ne dorim ca şi compania SNGN Romgaz, sponsorul principal al echipei, să rămână acelaşi partener de încredere. Acelaşi lucru îl aşteptăm şi de la compania Transgaz, dar şi de la alţi potenţiali susţinători, pentru a putea depăşi împreună momentul actual", se arată în comunicatul grupării.

Clubul Gaz Metan se confruntă cu grave probleme financiare, iar opt jucători şi-au reziliat contractele. Trei dintre aceştia, Vlad Morar, Răzvan Grădinaru şi Gabriel de Moura, au semnat cu Dinamo, rivală a medieşenilor în lupta pentru evitarea retrogradării.

Ilie Poenaru nu mai este antrenorul echipei Gaz Metan Mediaş

Antrenorul Ilie Poenaru a avut joi o discuţie cu conducerea clubului Gaz Metan, iar la capătul acesteia a declarat că va părăsi gruparea ardeleană.

"Acum am ieşit de la discuţii, în principiu, da (n.r. că s-a despărţit de club). Va fi foarte greu să continue, au mai rămas puţini jucători din cei care au jucat până acum, sunt foarte mulţi copii. Nu ştiu dacă vor mai exista alte variante, va fi foarte greu... Probabil că vor duce competiţia până la final, dar rezultatele vor fi cele care vor fi. Sunt copii buni aici, copii dornici de afirmare, dar e o diferenţă mare. Vorbim de copii care vin de la under 19 şi să dea piept cu rigorile Ligii I este foarte greu.

Discuţia mea cu jucătorii a fost următoarea: Stăm şi continuăm, în condiţiile în care nu suntem plătiţi de 4-5 luni. Dacă până în vară mai primim un salariu... Ajunsesem la un acord cu ei ca să ni se facă cesiuni pe tot ceea ce vom avea de luat. Dar clubul şi cei care sunt implicaţi în viaţa lui să facă în aşa fel încât să achite aceste datorii, aceste litigii, ca să nu mai fim depunctaţi.

Şi nu neapărat că garantam noi marea cu sarea, dar eram hotărâţi să ne salvăm. Dar văzând că ni se iau două puncte, care însemnau 50.000 de euro achitarea lui Ronaldo Deaconu, şi nu trebuia să-i dea 50.000, pentru că Roni a fost deschis, trebuia să-i dai doar ceva să vadă băiatul că ai intenţii bune faţă de el.

De aici, jucătorii au zis: .

Nu am mai avut nicio putere asupra lor şi nu am mai putut să iau nicio decizie în privinţa asta. De aici s-a rupt totul, am văzut că nu avem continuitate, să se creeze o oarecare linişte la nivel juridic, adică achitarea acestor litigii, ca noi să continuăm cu punctele câştigate", a declarat Poenaru la ProX.

Meciul Dinamo - Gaz Metan Mediaş va avea loc, vineri, de la ora 19.55, în etapa a XXVII-a a Ligii I.

Gaz Metan Mediaş ocupă locul 14, de baraj, în clasamentul Ligii I, cu 22 de puncte, iar Dinamo este pe 15, retrogradabil, cu 13 puncte, scrie News.ro.