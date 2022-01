Cupa Africii pe Națiuni: Burkina Faso și Tunisia, primele echipe calificate în sferturi

Burkina Faso și Tunisia se vor duela în sferturile Cupei Africii pe Națiuni, după ce au trecut de Gabon, respectiv Nigeria, duminică, în optimi.

Bertrand Traore a ratat un penalti în minutul 18, şutând peste poartă.

Ismael Ouedraogo a transformat penaltiul decisiv la loviturile de departajare.

Arbitrul marocan Redouane Jiyed, neinspirat, după cum relatează AFP, a arătat nu mai puţine de 17 cartonaşe galbene, precum şi unul roşu, a refuzat un gol marcat de gabonezul Boupendza ('41), pentru un ofsaid la limită, fluierând un ofsaid inexistent la acelaşi Boupendza ('90+3), deşi atacantul plecase din propria jumătate de teren.

Golul a fost marcat de Youssef Msakni, în minutul 47.

Nigerianul Alex Iwobi a fost eliminat în minutul 66.

