Xavi, convins de superioritatea Barcelonei în fața lui Real Madrid în El Clasico

Carlo Ancelotti - "A fost un meci egal"





"Consider că echipa a fost pregătită pentru un asfel de meci. Barcelona a jucat bine, iar meciul a fost unul egal. Ei ne-au provocat probleme la mingile lungi, lucru ce nu ni se întâmplă de obicei.



În prima repriză am primit un gol din noroc. A doua jumătate a fost și mai echilibrată ca prima. Barcelona și-a recuperat jucătorii și va deveni mai puternică", consideră Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid.



În marea finală, Real Madrid va da peste învingătoarea partidei dintre Atletico Madrid și Athletic Bilbao.



FC Barcelona şi Athletic Bilbao sunt finalistele ediţiei 2020-2021 a Cupei Spaniei, câştigată de catalani, iar Atletico Madrid şi Real Madrid sunt campioana en titre din LaLiga, respectiv locul doi în ediţia trecută a campionatului spaniol.



"Astăzi este ziua în care trebuie să terminăm cu moralul sus, chiar dacă am pierdut. Am fost superiori Realului în multe momente. Traziția acestora a fost punctul nostru nevralgic.Am fost aproape de 3-3 în mai multe rânduri. Sunt mândru de jocul prestat. Am dominat în multe secvențe. Real a profit de greșelile noastre pe contraatac. Nu am ce să le reproșez jucătorilor în privința devotamentului", a declarat Xavi, tehnicianul Barcelonei, conform Marca.com