Marius Șumudică, mesaj pentru fani: "Am rămas pentru voi" - Antrenorul a anunțat primele transferuri făcute de Yeni Malatyaspor

Antrenorul Marius Şumudică a anunţat, miercuri seara, pe Instagram, primele transferuri făcute în această iarnă de clubul turc Yeni Malatyaspor, informează Agerpres.





''Până acum am reuşit să transferăm patru jucători. Doi dintre ei sunt deja alături de noi, Azubuike şi Donsah s-au antrenat azi, în Malatya, cu noi. În 2-3 zile va fi la echipă şi Mehdi Zeffane. Este fost jucător la Lyon şi Rennes şi va veni la noi de la Krîlia Sovetov (Rusia). Suntem în negocieri avansate cu un fundaş central care a mai jucat în Turcia. Va fi o surpriză pentru voi'', le-a transmis Şumudică suporterilor echipei Malatyaspor.





Tehnicianul român a subliniat că apoi se va axa pe întăririle din atac: ''După aceea mă voi concentra pe trei noi transferuri pentru jocul de atac. Vreau să îl aducem pe Dicko de la Gaziantep. Vreau şi un număr 10, iar acesta este Guilherme, un jucător pe care îl cunoaşteţi. Cu aceşti jucători cred că vom deveni o echipă bună, care merită să evite retrogradarea. Totuşi, nu este uşor să îi convingem pe toţi aceşti jucători''.





''Am rămas la Malatya pentru voi, am muncit din greu pentru a realiza lucruri bune de când am preluat echipa. Vreau să îmi ţin cuvântul că voi ajuta Malatya să rămână în prima ligă. Promit că voi lupta până la final. Muncesc în fiecare zi pentru a transfera jucători. Nu este un lucru uşor, având în vedere situaţia noastră în clasament'', le-a mai spus Şumudică suporterilor echipei de pe ultimul loc.





Tehnicianul a ţinut să dezmintă că Adem Buyuk va pleca la Goztepe: ''Nu e adevărat. El este căpitanul meu, mâna mea dreaptă în vestiar. El va rămâne atâta timp cât Şumudică va fi antrenor principal la Malatyaspor. Este o comunicare foarte bună între noi''.





Marius Şumudică a mai spus că va putea fi judecat după 12 ianuarie, când vor fi înregistrate toate transferurile şi când campionatul va începe ''cu adevărat'' pentru el, pentru că atunci Malatyaspor va deveni cu adevărat ''echipa lui Şumudică''.





Okechukwu Azubuike este un mijlocaş defensiv nigerian de 24 de ani, împrumutat de Istanbul Başakşehir la Sivasspor. El a mai jucat la Malatyaspor între 2015 şi 2018.





Godfred Donsah e un mijlocaş central ghanez de 25 de ani, venit liber de contract după ce s-a despărţit de Crotone. El a mai evoluat în Turcia la Rizespor (2020-2021), unde a lucrat cu Şumudică.





Mehdi Zeffane este un fundaş dreapta de 29 de ani, cu 19 selecţii în naţionala Algeriei, care a jucat în ultimii doi ani la Krîlia Sovetov Samara.





Nouha Dicko este un atacant franco-malian de 29 de ani, care joacă din 2020 la Gaziantep, unde l-a avut antrenor pe Şumudică.





Guilherme e un mijlocaş ofensiv brazilian de 30 de ani, care a evoluat în ultimul sezon la Guangzhou City. El a evoluat la Malatyaspor în 2018 şi 2019.





După 19 etape, Malatyaspor ocupă ultimul loc (20) în prima ligă din Turcia, cu 15 puncte, la trei puncte de locul 16, primul aflat deasupra liniei retrogradării.