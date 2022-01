Liverpool vs Arsenal din semifinalele Cupei Ligii Angliei a fost amânat din cauza infectărilor cu Covid-19

Liverpool a anunțat în cursul zilei de miercuri că meciul cu Arsenal din semifinalele Cupei Ligii Angliei la fotbal a fost amânat din cauza infectărilor multe cu Covid-19.



De asemenea, cormoranii au mai precizat că baza de pregătire a fost închisă temporar tot din cauza numărului mare de cazuri de Covid-19.



Duelul dintre Liverpool și Arsenal ar fi trebuit să aibă loc joi, 6 ianuarie. Dubla manșă se va disputa pe 13 ianuarie (turul), respectiv 20 ianuarie (returul).



Printre cei testați pozitiv se află și secundul Pepijn Lijnders, cel care l-a înlocuit pe Jurgen Klopp la duelul din Premier League cu Chelsea.



Chelsea și Tottenham se vor duela în cealaltă semifinală a competiției. Meciul tur se va disputa miercuri, 5 ianuarie, de la ora 21:45.



