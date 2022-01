Situație dificilă la FC Barcelona - Președintele Joan Laporta, infectat cu coronavirus

Joan Laporta, preşedintele FC Barcelona, a fost infectat cu noul coronavirus, a anunţat, marţi seară, clubul catalan, care a înregistrat deja mai multe cazuri de Covid-19 în lot.

Joan Laporta nu va putea însoţi echipa la deplasările cu Linares şi Granada, el fiind în izolare.

Lista completă a jucătorilor Barcelonei infectați cu coronavirus: Ferran Torres, Pedri, Ousmane Dembele, Gavi, Dani Alves, Jordi Alba, Sergino Dest, Philippe Coutinho, Ez Abde.

President @JoanLaportaFCB has tested positive for Covid-19 and will not travel to Linares or Granada



