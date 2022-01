VIDEO Un jucător al echipei Southampton și-a anunțat retragerea la doar 26 de ani

Sam McQueen (Southampton), care a fost victima unei accidentări grave în 2018, şi-a anunţat retragerea din activitatea de fotbalist, la vârsta de 26 de ani, informează lequipe.fr.

În octombrie 2018, jucătorul a suferit o ruptură a ligamentului încrucişat anterior drept, la un meci pe care îl disputa pentru Middlesbrough, echipa la care fusese împrumutat, în liga a doua engleză.

O infecţie apărută ulterior l-a făcut să treacă de mai multe ori prin sala de operaţii şi McQueen nu a putut să se recupereze astfel încât să-şi poată relua antrenamentele la intensitate maximă, scrie News.ro.

Sam McQueen a fost format ca jucător la Southampton, formaţie pentru care a evoluat de 29 de ori ca profesionist în toate competiţiile. El are şi o selecţie la naţional de tineret a Angliei.

This is Sam McQueen’s story, in his own words ❤️ pic.twitter.com/Mr1BFF59C6