VIDEO Chelsea încearcă să țină pasul cu primele clasate (3-1 vs Aston Villa) - Recordul lui Jorginho

Chelsea a egalat-o pe Liverpool în clasament ("cormoranii" au un meci mai puțin disputat), după ce a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Aston Villa. Confruntarea a avut loc în etapa a XIX-a din Premier League.

Aston Villa a deschis scorul prin autogolul lui Reece James ('28), dar Chelsea s-a impus grație golurilor marcate de Jorginho '34 şi '90+3 (ambele din penalty), şi Lukaku '56.





Meciurile Liverpool vs Leeds, Wolverhampton vs Watford şi Burnley vs Everton au fost amânate, din cauza cazurilor de Covid-19.

Jorginho a devenit primul fotbalist din istoria Premier League care înscrie 10 goluri din penalty într-un an calendaristic.Luni, de la ora 22:00, va avea loc meciul dintre Newcastle și Manchester United.1. Manchester City (50-12 golaveraj) 47 puncte / 19 meciuri2. Liverpool (50-15) 41 / 183. Chelsea (42-13) 41 / 194. Arsenal (32-23) 35 / 195. Tottenham (21-19) 29 / 166. West Ham (30-24) 28 / 187. Manchester United (26-24) 27 / 16 etc.