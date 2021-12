Gianluigi Buffon, portarul echipei Parma, a declarat că Juventus Torino şi-a pierdut ADN-ul când la echipă evolua portughezul Cristiano Ronaldo.





"Când am revenit în 2019, am lucrat cu Cristiano Ronaldo timp de două sezoane şi am făcut-o bine împreună, dar cred că Juventus şi-a pierdut acest ADN de a fi o echipă", a afirmat jucătorul de 43 de ani.



Portarul echipei Parma nu contestă calităţile jucătorului Cristiano Ronaldo, autor a 101 goluri în 135 de meciuri, ci vorbeşte despre coeziunea echipei.



"Am ajuns în finala Ligii Campionilor în 2017 pentru că eram o echipă plină de experienţă, dar mai ales eram uniţi. Exista competiţie pentru locurile din teren, care era foarte puternică. Când Ronaldo juca la Juventus am pierdut acest lucru", a menţionat Buffon.



Cristiano Ronaldo a evoluat la Juventus în perioada 2018/2021, informează News.ro.