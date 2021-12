Situație fără precedent: UEFA va relua tragerea la sorți din optimile Champions League după o gafă majoră

UEFA s-a făcut de râs la tragerea la sorți pentru optimile Champions League, o eroare influențând programul din această fază a competiției. Atletico Madrid a făcut o plângere, iar forul european a decis reluarea tragerii la sorți de la ora 16:00.



Ce s-a întâmplat de fapt

Totul a plecat de la alegerea adversarului celor de la Atletico Madrid. Astfel, UEFA a permis să aibă loc un duel între Villarreal și Manchester United, lucru care nu era posibil (cele două s-au aflat în aceeași grupă).



Partida a fost normal anulată, doar că United a mai fost introdusă în urna cu posibilele adversare ale lui Atletico. Acolo și-a făcut însă loc (tot în mod eronat) Liverpool.



Cormoranii și madrilenii nu putea să se dueleze: s-au aflat în aceeași grupă. A fost practic un haos de nedescris la tragerea la sorți.

Conform Marca, Atletico a acuzat din plin că tragerea la sorți nu a fost una corectă (madrilenii au picat în cele din urmă cu Bayern Munchen), iar UEFA a reacționat imediat: totul va fi reluat de la ora 16:00.

BREAKING: The draw for the last 16 of the #UCL has been declared void.