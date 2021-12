Champions League: Tragere la sorți - Posibil duel Real Madrid vs PSG în optimi

Luni va avea loc, de la ora 13:00, tragerea la sorți a partidelor din optimile Champions League. Am putea asista la dueluri care ar putea fi oricând văzute în marea finală.





Conform distribuției echipelor în cele două urne valorice, în optimi am putea avea super dueluri precum:





Manchester City vs Inter

Liverpool vs PSG

Real Madrid vs PSG

Bayern vs PSG

Real Madrid vs Chelsea

Bayern vs Chelsea

Liverpool vs Inter

Juventus vs PSG etc.





Cum arată urnele la tragerea la sorți







URNA A (câștigătoare de grupă)



Manchester City

Manchester United

Liverpool

Real Madrid

Bayern

Juventus

Lille

Ajax





URNA B (locurile doi)





Chelsea

Atletico Madrid

Villarreal

Sevilla

Inter Milano

PSG

Sporting

Benfica





Ce urmează în Champions League, ediția 2021 - 2022





Optimi de finală







Turul: 15, 16, 22, 23 februarie 2022

Returul: 8, 9, 15, 16 martie 2022





Sferturi



Turul: 5, 6 aprilie 2022

Returul: 12, 13 aprilie 2022





Semifinale





Turul: 26, 27 aprilie 2022

Returul: 3, 4 mai 2022







Finala





28 mai 2022, pe Krestovsky Stadium din Sankt Petersburg.