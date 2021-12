Antrenorul Jesse Marsch, demis de RB Leizpig din cauza rezultatelor slabe

Anunţul vine la două zile după ce Leipzig (locul 11 în clasamentul Bundesligii) a fost învinsă de Union Berlin în campionatul Germaniei, scor 2-1, al treilea eşec consecutiv în primul eşalon.

Marţi, Leipzig va juca în ultima etapă a grupelor Champions League cu Manchester City. Echipa germană ocupă locul trei în clasament, cu 4 puncte, la egalitate cu ultima clasată. Echipa care va încheia grupa pe locul trei va evolua în Europa League.

Jesse Marsch pregătea echipa RB Leipzig din luna iulie. Interimatul la conducerea tehnică va fi asigurat de Achim Beierlorzer, potrivit News.ro.

#RBLeipzig and head coach Jesse #Marsch have mutually agreed to part ways. Jesse Marsch has been released from his contract with immediate effect.



