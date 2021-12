VIDEO Napoli pierde primul loc după ce a fost învinsă acasă pentru prima oară după 11 luni (2-3 vs Atalanta)

Serie A

Atalanta a deschis scorul prin Malinovsky ('7), Napoli a trecut la conducere prin golurile înscrise de Zielinski ('40) și Mertens ('47), dar oaspeții s-au impus grație golurilor marcate de Demiral ('66) și Freuler ('71).Ultima înfrângere pe teren propriu a celor de la Napoli data din 6 ianuarie 2021: 1-2 vs Sepzia.13:30 Bologna vs Fiorentina16:00 Spezia vs Sassuolo16:00 Venezia vs Verona19:00 Sampdoria vs Lazio21:45 Juventus vs Genoa.1. AC Milan (35-18 golaveraj) 38 puncte2. Inter Milano (39-15) 373. Napoli (34-12) 364. Atalanta (35-19) 34 etc.