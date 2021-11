Germania s-a calificat în semifinalele Cupei Davis, după ce a trecut de reprezentativa din Marea Britanie, scor 2-1, marți, la Innsbruck (Austria), în urma meciul decisiv de dublu.





Rezultatele întâlnirii dintre Germania și Marea Britanie:

Vor mai avea loc în sferturile Cupei Davis:





Miercuri, la Madrid: Serbia - Kazahstan





Joi, la Madrid: Rusia - Suedia.

Peter Gojowczyk (86 ATP) vs Daniel Evans (25 ATP) 2-6, 1-6Jan-Lennard Struff (51 ATP) vs Cameron Norrie (12 ATP) 7-6(6), 3-6, 6-2Kevin Krawietz/Tim Puetz vs Joe Salisbury/Neal Skupski 7-6(10), 7-6(5).