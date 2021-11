VIDEO Napoli, recital cu Lazio - Dries Mertens, super execuție

Napoli s-a distrat pe propriul teren cu Lazio, într-un meci în care Ștefan Radu a fost pe banca de rezerve. A fost 4-0 pentru trupa lui Luciano Spalletti, iar Dries Mertens a reușit unul dintre cele mai frumoase goluri din weekend.







Duelul a făcut parte din runda cu numărul XV din Serie A, iar golurile gazdelor au fost marcate de Zielinski ‘7, Mertens ’10, ’29 şi Ruiz ’85.





Ştefan Radu a fost rezervă la oaspeţi.





Udinese vs Genoa 0-0

AC Milan vs Sassuolo 1-3

Spezia vs Bologna 0-1

AS Roma vs Torino 1-0

Napoli vs Lazio 4-0.



Clasament Serie A:





Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Napoli și Lazio:





1. Napoli (30-7 golaveraj) 35 puncte2. AC Milan (30-18) 323. Inter Milano (34-15) 314. Atalanta (28-17) 285. AS Roma (24-15) 256. Fiorentina (21-19) 217. Juventus (18-16) 218. Lazio (25-25) 219. Bologna (20-24) 21 etc.