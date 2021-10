Mesajele postate de Gerard Pique și Antoine Griezmann după ce un fotbalist australian a mărturisit că este homosexual

Australianul Josh Cavallo a precizat, miercuri, că este homosexual, el devenind astfel primul fotbalist în activitate din A-League (campionatul australian) care face acest lucru, relatează AFP.



La puțin timp după ce Josh a postat pe rețelele sociale această informație, Gerard Pique și Antoine Griezmann au avut o reacție pe conturile personale de Twitter.



"Eu sunt jucător de fotbal şi sunt gay. Tot ce vreau este să joc fotbal şi să fiu tratat echitabil.

Să încerci să joci la întreaga ta capacitate şi să duci şi o viaţă dublă este epuizant. Este o experienţă pe care nu o doresc nimănui ", a declarat Cavallo, 21 ani.



Reacțiile lui Pique și Griezmann după ce Cavallo a spus că este gay



Foști coechipieri la FC Barcelona, Gerard Pique și Antoine Griezmann au avut reacții prompte pe Twitter după mărturisirea fotbalistului australian în vârstă de 21 de ani.



"Salut, Josh Cavallo! Nu am avut plăcerea să te cunosc personal, dar vreau să-ți mulțumesc pentru pasul pe care l-ai făcut. Lumea fotbalului este cu mult în urmă, iar tu ne ajuți să pășim înainte" - Gerard Pique.



Hey @JoshuaCavallo, I don’t have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i