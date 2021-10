Mircea Lucescu și înfrângerea contra Barcelonei: Ce l-a mulțumit pe antrenorul român

​Dinamo Kiev nu a reușit să dea marea lovitură pe Camp Nou în fața unei echipe a Barcelonei care este departe de ceea ce reprezenta anii trecuți în Champions League. Cu toate că a pierdut (1-0), Mircea Lucescu a avut și motive de satisfacție.







Ce spune Mircea Lucescu despre înfrângerea cu FC Barcelona







"Sunt dezamăgit de rezultat și dezamăgit de prima repriză. Mi-a plăcut cum am jucat în partea secundă, când am scăpat de teama de a evolua împotriva Barcelonei. Puteam obține mai mult de la acest meci la modul în care am jucat în repriza a doua, mi-a plăcut.



Jucătorii noștri trebuie să înțeleagă că acesta este nivelul Champions League, la el trebuie să ne ridicăm. Jucătorii Barcelonei nu au fost doar rapizi și tehnici, ci și agresivi, au comis 18 faulturi.



În a doua repriză am scăpat de teamă și am ieșit la atac, dar Barcelona a fost foarte agresivă. În startul meciului, am avut o ocazie trei contra unu, dar am luat decizii greșite. La acest nivel, e nevoie să marchezi. Golul ar fi schimbat mult jocul.



De ce nu marcăm noi și Șahtior în Champions League? Pentru că nivelul campionatului este mult mai scăzut decât cel din Champions League.







Mircea Lucescu, la conferința de presă, conform , citați de Digisport. Când joci împotriva unor astfel de echipe, îți dai seama că mai ai mult de muncă" -, la conferința de presă, conform sport.ua , citați de Digisport.





Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Barcelona și Dinamo Kiev.





Grupa E, clasament:



1 Bayern Munchen 9 puncte (12-0)

2 Benfica 4 (3-4)

3 Barcelona 3 (1-6)

4 Dinamo Kiev 1 (0-6).