Joan Laporta îi interzice lui Ronald Koeman să vorbească în presa batavă despre situația de la Barcelona

​Reîntors în Olanda pe durata pauzei internaționale (meciurile naționalelor), Ronald Koeman confirmase prezența pentru următoarea ediție a emisiunii HLF8. Între timp, Joan Laporta, președintele Barcelonei, i-a interzis antrenorului orice apariție publică în presa batavă.





”Totul era pregătit, dar dintr-o dată nu mai este permis”, a declarat un redactor al HLF8.





Prezentatorul emisiunii HLF8, Johnny de Mol, un apropiat al olandezului, a vorbit vineri cu Koeman: ”A vrut să vină oricum, indiferent dacă era concediat sau nu. După ce am anunțat miercuri sosirea sa, Laporta i-a spus lui Koeman că nu are voie să vorbească cu presa din Olanda”, a anunțat acesta, conform ad.nl.





În urma aflării acestor evenimente, Ronald Koeman a oferit următoarea declarație: ”Laporta nu este implicat în asta, este pur și simplu decizia mea. El nici măcar nu știa că voi merge la acel program. Nu am nicio interdicție de a vorbi, acest lucru este un nonsens total. Nu vreau să mă uit în urmă, vreau să am liniște și pace acum”.





Koeman a fost antrenorul despre care s-a discutat cel mai mult la nivel european: deși Laporta și-a exprimat săptămâna trecută încrederea în Koeman, cariera acestuia pe Camp Nou atârnă de un fir de ață.





Ultimele luni au fost departe de a fi ușoare pentru antrenor: sosirea lui Laporta, plecarea lui Messi și rezultatele dezamăgitoare au provocat o discuție continuă despre poziția sa.





Săptămâna trecută, soarta acestuia părea a fi una pecetluită, iar demiterea sa una iminentă.







Totuși, președintele clubului a ieșit la rampă și a anunțat că tehnicianul va avea parte de mai mult timp la Barcelona.







”Sprijinul lui Laporta este important. Dacă nu am această susținere, îmi este greu să am liniște în cap și să pot lucra cu răbdare. M-a sunat aseară și am vorbit despre această situație.







Acum pot spune că există cel puțin claritate asupra lucrurilor. Trebuie să recunosc că ceea ce mi-a spus îmi dă o oarecare liniște. Dar știu că este vorba de rezultate. După pauza internațională avem trei meciuri acasă, pe care trebuie să le câștigăm”, a comunicat Ronald Koeman, după înfrângerea din deplasare, împotriva celor de la Atletico Madrid (2-0).







Programul Barcelonei pentru luna octombrie:



La Liga: Barcelona vs Valencia - 17 octombrie

Champions League: Barcelona vs Dinamo Kiev - 20 octombrie

La Liga: Barcelona vs Real Madrid - 24 octombrie

La Liga: Rayo Vallecano vs Barcelona - 28 octombrie