Ce spune Adrian Mutu despre despărțirea de FC U Craiova

Adrian Mutu nu mai este antrenorul celor de la FC U Craiova 1948, înfrângerea din derbiul cu CS U Craiova (Liga 1, etapa XI) fiind decisivă în despărțirea de gruparea din Bănie.



Fostul selecționer al României Under 21 a explicat motivele rupturii, dar și ce planuri are în antrenorat.







"E adevărat! Plec de la Craiova. Discutăm condițiile unei despărțiri amiabile, nu țin cu dinții de nicio clauză. Prefer să mă uit tot timpul la partea plină a paharului. La ce am reușit să construiesc la nivel de joc.







Bineînțeles că rezultatele nu sunt cele așteptate, îmi pare rău pentru nea Adi (n.r. Adrian Mititelu - se află la pușcărie) că e acolo unde e, îmi pare rău și pentru suporteri că n-am reușit să le dau mari satisfacții.







Nu mă deranjează acest deznodământ, asta-i viața antrenorilor, depind de rezultate. Să nu uităm însă că e o echipă nou promovată, toate cele venite din eșalonul secund se confruntă cu dificultăți în primul sezon în Liga 1.





Rămâne o experiență pozitivă, am învățat multe lucruri, am acumulat un plus de experiență. Vom vedea ce voi face pe viitor.







Adrian Mutu, pentru Vreau să-mi iau câteva săptămâni de pauză, să mă liniștesc. În niciun caz nu preiau vreo echipă înainte de pauza de iarnă. Așa consider că e firesc" -, pentru playsport.ro





A fost al șaptelea meci consecutiv în care formația din Bănie nu a mai cunoscut gustul victoriei. Promovată în Liga 1 la finalul sezonului trecut, FC U Craiova se află pe locul 13 în clasament, cu nouă puncte acumulate.



În vârstă de 42 de ani, Adrian Mutu a preluat-o pe FC U Craiova în vara acestui an. A mai pregătit de-a lungul timpului pe FC Voluntari, formaţia de tineret a celor de la Al Wahda şi naţionala de tineret a României (Under 21).