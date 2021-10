Jurgen Klopp ar putea fi următorul James Bond, spune Daniel Craig - Managerul lui Liverpool dă o replică savuroasă

Craig nu și-a putut stăpâni râsul când Carragher l-a menționat pe Klopp ca un posibil nou 007.



El a râs și a spus: "Da, îl venerez. Am fost norocos să-l întâlnesc de câteva ori și merită într-adevăr să-l urmezi. Sunt doi astfel de oameni pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului.



Celălalt este Alex Ferguson, dar de fapt n-ar trebui să-l menționez! Klopp este un lider. Așa că gândesc că este într-un fel peste James Bond".

Craig, născut în Chester, este un mare fan al lui Liverpool. A fost văzut la meciuri și la mai multe turnee pre-sezon pe când el filma.

Fostul manager de la Borussia Dortmund este renumit pentru umorul său contagios și a zâmbit la ideea că ar putea fi următorul James Bond.



A apreciat performanțele actorului, dar și că ar refuza oportunitatea de a-i fi succesor.

"Aș fi un James Bond foarte nepotrivit dacă aș ieși din apă în costum de baie, toată lumea s-ar întoarce cu spatele", a spus el, referindu-se la o scenă din prima apariție a lui Craig ca spion în Casino Royale.

Klopp a glumit că s-ar alege praful de franciză dacă el ar fi Bond.



"Este o poveste excelentă, am s-o urmăresc întotdeauna. El trebuie să salveze lumea, iar eu trebuie s-o ajut pe Liverpool.



Am fost norocos să-l întâlnesc pe Daniel Craig de câteva ori și-mi va lipsi ca James Bond. Sunt fericit să-l urmăresc și să văd ce face. De fapt, chiar îmi va lipsi ca James Bond", a spus antrenorul de 54 de ani.



