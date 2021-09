Marca: Karim Benzema, un "candidat serios" la Balonul de Aur - Statistici incredibile în acest sezon pentru atacant

Presa spaniolă îl consideră pe francez un candidat serios pentru Balonul de Aur, trofeu decernat de France Football.estimează că, dacă Balonul de Aur din Franţa este un "premiu serios", atunci Benzema trebuie să îl aibă. Publicaţia din Madrid susţine că fostul atacant al formaţiei Olympique Marseille este în prezent cel mai bun jucător din lume.Cotidinaul As este elogios la adresa jucătorului - "" - şi îl plasează pe Karim Benzema pe lista de favoriţi pentru Balonul de Aur, în, care ar înregistra doar "statistici reci faţă de arta" francezului.Fotbalistul de 33 de ani are pîn primele şase etape din LaLiga,, cifre superioare celor înregistrate de Lionel Messi, în sezonul 2011-2012 (opt goluri şi cinci pase decisive), şi de Cristiano Ronaldo, în sezonul 2014-2015 (13 goluri şi o pasă decisivă).Real Madrid a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 6-1 (3-1), echipa Mallorca, în etapa a VI-a a campionatului spaniol , meci în care Benzema a reuşit o dublă. Madrilenii ocupă, cu 16 puncte.Cu cele două goluri marcate miercuri, cele cu numărul 7 şi 8 în acest sezon, Karim Benzema a ajuns la un total de 200 de reuşite în LaLiga, 287 în toate competiţiile, în tricoul Realului, potrivit News.ro.