VIDEO PSG, încă o victorie chinuită în Ligue 1

PSG a obținut o nouă victorie în prelungiri, trupa lui Mauricio Pochettino marcând golul izbăvitor contra lui Metz, ultima clasată, în minutul 95. Partida a făcut parte din runda cu numărul VII din Ligue 1.







Pentru gazde a înscris Kouyate '39, iar pentru parizieni a punctat Hakimi '5, '90+5.





Lionel Messi nu a evoluat la oaspeţi, fiind accidentat.





Etapa trecută din Ligue 1, PSG a câștigat tot grație unui gol în prelungiri: Icardi a punctat în minutul 93, iar parizienii au trecut cu 2-1 de Lyon.







Clasament Ligue 1







1 PSG 21 puncte

2 Marseille 14 (- un meci)

3 Angers 12 (10-6)

4 Lens 12 (11-8)

5 Lorient 12 (8-7)

6 Lyon 11 etc.











Ce spune Mauricio Pochettino după încă o victorie chinuită







PSG are victorii pe linie până acum în Ligue 1, dar jocul echipei este departe de nivelul așteptărilor. Mauricio Pochettino l-a lăudat la finalul jocului pe Achraf Hakimi, autor al unei duble contra lui Metz.







"Am avut un început bun de meci, am dominat, am avut șanse împotriva unui adversar puternic fizic, care face bine tranziția în joc. Am încercat să aducem prospețime, iar unii jucători muncesc pentru a avea ocazia să joace.





Sunt foarte fericit pentru el (Hakimi), este un băiat foarte bun. El ne aduce multe, nu doar goluri, atât ofensiv, cât și defensiv" - Mauricio Pochettino.







Aici poți vedea un rezumat al partidei dintre Metz și PSG.