Gonzalo Higuain și concurența uriașă de la Real Madrid - De ce nu s-a impus deși reușise mai multe goluri decât Cristiano Ronaldo

Ajuns la 33 de ani, Higuain fusese. El a avut evoluții bune, ulterior trecând și pe la alte cluburi importante din Europa precum Napoli, AC Milan și Juventus."Cu Benzema la Real Madrid a fost o competiție sănătoasă, dar a trebuit să dăm tot ce aveam mai bun. În anul în care Cristiano Ronaldo a fost adus, el a marcat 27 de goluri, iar eu 26",pentru ESPN Futbol 360.Atacantul argentinian a marcat de fapt 27 de goluri în acea perioadă, în timp ce lusitanul Ronaldo a reușit 26. Astfel,"La următoarea posibilitate de transfer, clubul i-a adus pe Kaka și Benzema. M-am întrebat atunci ce ar fi trebui să fac mai mult, câte goluri mai trebuie să dau?",Cristiano Ronaldo, Karim Benzema și Kaka au ajuns pe Bernabeu în 2009.Cu toate acestea, Gonzalo Higuain l-a lăudat pe Benzema, susținând că l-a ajutat mult să evolueze și că este un număr 9 deosebit.Atacantul argentinian a vorbit și despre: "Nu îmi faceți probleme. Nu știu nimic despre Leo Messi și Inter Miami. Eu mai am un an de contract aici, iar Lionel a semnat pe doi ani la Paris. Nu cred ne vom întâlni, dar dacă clubul îl dorește, vom vedea".În final, Higuain a recunoscut că după acest an la Miami,, conform Marca.com