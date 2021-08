Pep Guardiola anunță o schimbare majoră în cariera de antrenor

Pep Guardiola susține că dorește, lucru pe care l-a mai făcut în sezonul 2012/2013., dacă voi avea oportunitatea. După șapte ani la club (n.r. Manchester City), cred că am nevoie de o pauză.Trebuie să mă odihnesc după ce am fost peste tot plecat în acești ani și să evaluez ceea ce am realizat. Mai mult, treuie să învăț din experiența altor antrenori.Dacă în timpul pauzei mele se ivește o șansă de a antrena o națională, cred că mi-ar surâde.. Îmi doresc o astfel de experiență”, a declarat Guardiola.Antrenorul în vârstă de 50 de ani a preluat-o pe Barcelona în 2008, trecând la Bayern Munchen în 2013. La Manchester City este pe bancă din 2016.În Premier League, Guardiola a cucerit trei titluri cu City, iar cu Barcelona a ridicat de două ori trofeul Champions League deasupra capului, pe lângă multe alte distincții.​