Liverpool a obținut prima victorie pe Anfield în noul sezon de Premier League: formația pregătită de Jurgen Klopp s-a impus sâmbătă, scor 2-0, în fața echipei Burnley.

Golurile au fost înscrise de Jota ('19) şi Mane ('69).

