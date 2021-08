Florin Bratu este noul selecționer al naționalei de fotbal U21 a României

FRF a anunțat că a ajuns la un acord cu fostul atacant Florin Bratu în vederea preluării postului de selecționer al naționalei U21 a României. Antrenorul va conduce echipa de tineret în următorii doi ani.





obiectiv principal calificarea naționalei U21 la Jocurile Olimpice din 2024.



FRF pentru naționalele U21 și U20 din cauza perioadei fără meciuri și a dorinței de a economisi bani. Chiar dacă Daniel Pancu era favorit pentru preluarea postului de selecționer, FRF a mizat pe Florin Bratu.



”E o mare provocare, mereu mi-am dorit să antrenez echipa națională și îmi doresc să fac performanță. Nu e ușor, vin după Mirel Rădoi și Adrian Mutu, doi selecționeri care au făcut o figură frumoasă la turneele finale, dar nu mă sperie.

Florin Bratu, care a mai antrenat naționala României U18, are caFRF a amânat angajarea unor selecționeri pentru naționalele U21 și U20 din cauza perioadei fără meciuri și a dorinței de a economisi bani. Chiar dacăde selecționer, FRF a mizat pe Florin Bratu.”E o mare provocare, mereu mi-am dorit să antrenez echipa națională și îmi doresc să fac performanță. Nu e ușor, vin după Mirel Rădoi și Adrian Mutu, doi selecționeri care au făcut o figură frumoasă la turneele finale, dar nu mă sperie.





Obiectivele mele sunt să aduc jucători în prim plan pentru prima reprezentativă și să calific din nou România la Jocurile Olimpice. Am avantajul că e o nouă generație U21 acum, dar e una pe care eu o cunosc, am antrenat-o la Under 18. Am încredere că putem forma un grup unit, o echipă care să aibă rezultate”, a spus Florin Bratu la FRF TV.



Ca antrenor, Bratu a activat la Dinamo U19, cu care a câștigat Liga Elitelor în 2017, la România U18, Dinamo București, Aerostar Bacău, Turris Oltul și Concordia Chiajna.



Viitoarea națională U21 a României va începe pregătirea pentru turneul final din 2023, găzduit de România și Georgia, în luna septembrie.







Calificată deja la Euro 2023 din postura de țară gazdă, România U21 va disputa primele două partide amicale, cu Anglia, pe 3 septembrie, și cu Georgia, pe 7 septembrie. Ambele jocuri se vor disputa pe stadionul Arcul de Triumf.