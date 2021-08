VIDEO Liga 1: Dinamo București vs Academica Clinceni 3-1 / Dublă pentru Deian Sorescu - Goluri superbe în "Groapă"

'45+4 şi '90+4) şi Mihaiu ( Cioiu ( '37 ) a deschis scorul pentru Academica, însă Dinamo a revenit şi a marcat prin Sorescu (şi) şi Mihaiu ( '71 ) - click pe minutele în care au fost înscrise golurile pentru a le vedea.





Dinamo: Eşanu - Sorescu, Giafer, R. Grigore, A. Radu (Borcea '45+5)- G. Creţu, Răuţă (Ehmann '84), St. Filip - Bani, R. Moldoveanu, Mihaiu. Antrenor: Dario Bonetti





Academica Clinceni: A. Păun - Fl. Achim, Bilali, Fl. Gardoş, Holzmann - Cascini (Filip '61), Ventura - Cioiu (Longher '76), Vanzo (Omoh '61), Kazlauskas (De Amorim '46)- Vellios(Gavra '61). Antrenor: Ilie Poenaru.

Gaz Metan Mediaș vs FC Argeș 2-2

Rapid București vs Farul Constanța 0-0

FC Voluntari vs U Craiova 1948 2-1



CSU Craiova vs FC Botoșani CFR Cluj vs Chindia Târgoviște 1-0 CSU Craiova vs FC Botoșani 1-2

Cu cinci reușite în doar trei etape, Deian Sorescu se află pe prima poziție în clasamentul golgheterilor.UTA Arad vs FCSB 1-1 Sepsi Sfântu Gheorghe vs CS Mioveni 1-2 Dinamo București vs Academica Clinceni 3-1.*sursă: flashscore.ro