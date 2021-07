Marcus Rashford rupe tăcerea după ce a fost ținta atacurilor rasiste în urma finalei Euro 2020

Rashford, Sancho şi Saka, toți intrați pe parcursul meciului,, astfel că titlul Euro 2020 a mers la Roma.Pe rețelele de socializare, cei trei fotbaliști au fost ținta unor insulte rasiste ca urmare a ratărilor lor. Poliţia metropolitană a deschis o anchetă în acest caz, iar mai multe personalități, printre care Prințul William, și-au arătat susținerea față de cei trei jucători.Cu toate acestea,, de pe o clădire din Withington,după finala Euro 2020. Atacantul a ținut să posteze unîn care să explice cum se simte în acest moment.”Nici nu știu de unde să încep și cum să exprim în cuvinte ce simt în acest moment. Am avut un sezon dificil, cred că e clar pentru toată lumea, și probabil am intrat în finală fără încredere. Mereu am crezut că pot executa lovituri de departajare, dar ceva nu a fost ok. Am luat o distanță mai mare, am încercat să-mi acord timp, dar rezultatul n-a ieșit cum am vrut.Am simțit că mi-am dezamăgit colegii, pe toată lumea. Tot ce mi s-a cerut a fost să contribui cu un penalty transformat. Pot înscrie din penalty și în somn, de ce n-am reușit în acel moment? Reiau faza în minte de când am lovit mingea și nu pot spune ceea ce simt. Finală. 55 de ani. Un penalty. Istorie. Pot doar să spun că-mi pare rău. Aș fi vrut să decurgă diferit.Vreau să îi felicit pe colegii mei. Vara asta a fost una dintre cele mai tari pe care le-am trăit și toți au jucat un rol în asta. O frăție care s-a construit și care e intangibilă. Succesul lor este și al meu. Eșecurile lor și sunt și ale mele.Am crescut într-un sport în care mă aștept să citesc lucruri negative despre mine. Despre culoarea pielii mele, despre locul în care am crescut, cum decid să-mi petrec timpul liber. Pot să accept critici despre jocul meu oricând, penalty-ul a fost slab, trebuia să intre, dar nu îmi voi cere scuze pentru ceea ce sunt și de unde vin.Niciodată nu sunt mai mândru decât când port tricoul Angliei cu leii pe piept și-mi văd familia încurajându-mă într-o mulțime de mii de oameni. Am visat la zile ca asta.Mesajele pe care le-am primit azi au fost copleșitor de pozitive, iar răspunsul oamenilor din Withington m-a făcut să plâng. Comunitatea a ținut mereu brațele strânse în jurul meu și continuă să mă îmbrățișeze și să mă susțină.Eu sunt Marcus Rashford, 23 de ani, un om de culoare din Withington și Wythenshawe, din sudul orașului Manchester. Dacă nu-mi rămâne nimic altceva, am asta.Mulțumesc pentru mesajele pline de bunătate. Voi reveni mai puternic. Vom reveni mai puternici”,