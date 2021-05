Robert Lewandowski a egalat recordul legendarului Gerd Muller / Retrogradata Schalke, cadou pentru rivala Borussia Dortmund

Fotbalistul echipei Bayern Munchen, Robert Lewandowski, a egalat, sâmbătă, recordul de 40 de goluri marcate într-un sezon de Bundesliga, stabilit de Gerd Muller în 1971/1972.

Lewandowski a înscris din penalti, în minutul 26 al meciului din deplasare cu Freiburg, scor 2-2, potrivit News.ro.

HE'S DONE IT! \uD83D\uDD25\uD83D\uDD25 ROBERT #LEWANG40LSKI. ⚽️\uD83D\uDC10@Lewy_Official has matched Gerd Müller's legendary #Bundesliga record of 4️⃣0️⃣ goals in a single season. \uD83D\uDE4C @FCBayernEN pic.twitter.com/dk4hmRhxy7