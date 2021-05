Gianluigi Buffon, la capăt de drum: "Am dat totul"

​Portarul Gianluigi Buffon, în vârstă de 43 de ani, a anunţat, într-un interviu acordat, marţi, BeIn Sports, că va părăsi echipa Juventus la finalul sezonului, informează lesoir.be.





Format la Parma, Buffon a jucat la Juventus din 2001, cu excepţia unui sezon, 2018-19, în care a fost la Paris Saint-Germain, înainte de a se întoarce la Torino, ca rezervă a polonezului Wojciech Szczesny.



"Viitorul meu este trasat clar: anul acesta se va încheia definitiv această experienţă foarte frumoasă şi foarte lungă la Juventus. Fie mă retrag, fie iau în considerare, dacă găsesc, o situaţie care să-mi ofere motivaţia de a juca sau de a avea o experienţă de viaţă diferită", a spus portarul italian.



"Cred că am dat totul pentru Juventus. Am primit totul şi nu este posibil de făcut mai mult. Am ajuns la sfârşitul unui ciclu şi este corect să plec", a adăugat Buffon.



Gianluigi Buffon are în total 683 de meciuri cu Juventus, în toate competiţiile. Palmaresul său la Bătrâna Doamnă include zece titluri de campion, cinci trofee ale Cupei Italiei, şapte al Supercupei Italiei, dar şi un campionat în Serie B.







Portarul a fost de acord să rămână la club, în ​​ciuda retrogradării în urma scandalului Calciopoli, care, de asemenea, a privat-o pe Juve de două titluri suplimentare. Şi asta la câteva săptămâni după ce Buffon a câştigat Cupa Mondială din 2006 cu naţionala Italiei.



Performanţele sale la CM i-au adus locul doi în ancheta pentru Balonul de Aur, după coechipierul său Fabio Cannavaro. Buffon deţine recordul de minute fără gol primit în liga italiană, 973.







El a ajuns în finala Ligii Campionilor de trei ori, în 2003, 2015 şi 2017, fără să o câştige vreodată, informează News.ro.