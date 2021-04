VIDEO Manchester City a câștigat Cupa Ligii Angliei pentru a patra oară la rând

Formaţia Manchester City a câştigat, duminică, pentru a opta oară Cupa Ligii Angliei, a patra oară consecutiv, învingând în finală echipa Tottenham, cu scorul de 1-0.

În tribunele stadionului Wembley au fost prezenţi 8.000 de spectatori.

Manchester City a mai câştigat trofeul în 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019 şi 2020, informează News.ro.

