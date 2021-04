Demisie la nivel înalt - Vicepreședintele Ed Woodward o va părăsi pe Manchester United la sfârșitul anului

Cu doar o zi în urmă, Aleksander Ceferin, președintele UEFA, l-a acuzat pe Woodward că a acționat precum <un șarpe>: "M-a sunat joi seară să-mi spună că este foarte mulţumit şi că susţine pe deplin reforma Champions League. Voia să discute doar despre fair play-ul financiar, când evident semnase deja altceva".

BREAKING: Ed Woodward has resigned as chairman of Manchester United.



Woodward's decision comes after the backlash over the European Super League.



talkSPORT sources understand



