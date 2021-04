Liga 2, play-out: ACS Viitorul Târgu-Jiu, victorie zdrobitoare în fața Bacăului (Rezultatele zilei)

Sâmbătă au avut loc primele meciuri ale etapei a 4-a a play-out-ului Ligii 2 la fotbal. ACS Viitorul Târgu Jiu a reușit o victorie fără drept de apel, 5-1, în fața lui Aerostar Bacău.





Din minutul 57, ACS Viitorul Târgu Jiu, după eliminarea lui Costea. Acest aspect, fiind deja 3-1 pe tabelă în favoarea echipei din Târgu-Jiu.Ultimele 10 minute ale partidei au mai adus două goluri pentru ACS Viitorul, iar meciul s-a încheiat la oCSM Reșița vs Concordia Chiajna 2-0Farul Constanța vs Comunca Recea 3-1Metaloglobus București vs CSM Slatina 1-0Petrolul Ploiești vs Gloria Buzău 0-1 ( la pauză, în desfășurare)1. Farul Constanța 36 puncte2. Metaloglobus București 36 puncte3. U Cluj 33 puncte4. Comuna Recea 29 puncte5. Ripensia Timișoara 27 puncte6. CSM Slatina 19 puncte7. Pandurii Tg. Jiu 141. ACS Viitorul Tg. Jiu 35 puncte2. Petrolul Ploiești 34 puncte3. Gloria Buzău 33 puncte (Petrolul și Buzău au meci direct la această oră)4. Concordia Chiajna 31 puncte5. Unirea Slobozia 24 puncte6. CSM Reșița 19 puncte7. Aerostar Bacău 10 puncte.Locurile 6 și 7 din fiecare grupă. Locurile 5 din fiecare grupă vor disputapentru menținerea în Liga a doua.În fiecare etapă, o echipă din fiecare grupă stă, dat fiind faptul cădin competiţie și este deja retrogradată.