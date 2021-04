Lille și-a consolidat poziția de lider în Ligue 1, după ce s-a impus pe terenul echipei Metz, scor 2-0, în etapa cu numărul 32.





Pentru învingători au marcat turcii Burak Yilmaz ('60) și Zeki Celik ('89).

Clasament Ligue 1:





1. Lille 69 puncte (+1 meci)

2. PSG 63

3. Monaco 62

4. Lyon 61 etc.

Mike Maignan penalty save ✅

Burak Yılmaz thunder-strike ✅

Zeki Çelik super goal ✅

Win & three points ✅

Yusuf Yazıcı YY tribute ✅ pic.twitter.com/CZKuxkLnPK — LOSC Lille EN (@LOSC_EN) April 9, 2021

