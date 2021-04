Zi decisivă pentru play-off: Luptă mare pentru ultimele locuri între Botoșani, Clinceni și Chindia

Liga 1

Vineri vor avea loc meciurile decisive pentru stabilirea ultimelor echipe care se vor califica în play-off-ul Ligii 1 la fotbal. Botoșani, Clinceni și Chindia se luptă pentru a ajunge să joace cu cele mai bune formații din campionatul intern. Cele trei partide care vor decide configurația clasamentului în partea sa superioară vor începe la ora 20:30.







Ce meciuri vor avea loc vineri în Liga 1:





De la ora 17:30





Astra Giurgiu vs UTA Arad





De la ora 20:30





Dinamo vs Academica Clinceni

FC Argeș vs Chindia Târgoviște

FC Voluntari vs FC Botoșani







Clasament:



1 FCSB 64 puncte

2 CFR Cluj 63

3 CS U Craiova 57

4 Sepsi 44

5 FC Botoșani 41 (42-30)

6 Academica Clinceni 41 (38-35)

7 Chindia Târgoviște 39

8 Astra Giurgiu 37 (38-39)

9 FC Argeș 37 (30-40)

10 UTA Arad 36 etc.







Cum arată lupta pentru ultimul loc de play-off:





FC Botoșani, Academica Clinceni și Chindia Târgoviște se luptă pentru ultimele două locuri care asigură prezența în play-off-ul Ligii 1 la fotbal.







Dacă FC Botoșani și Academica depind doar de meciurile lor, Chindia trebuie să treacă de FC Argeș în deplasare, iar apoi să stea la mâna rezultatelor.







Cu victorii, Botoșaniul și Clinceniul merg braț la braț în play-off.







*Duelurile decisive pentru play-off pot fi urmărite în direct pe Digisport, Telekom și LookTV.