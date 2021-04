VIDEO Liderul Atletico Madrid pierde cu Sevilla - Lupta la titlu din La Liga, mai captivantă ca oricând

4. Sevilla (40-21) 58 / 28.

Apasă pe Watch on Youtube pentru a vedea rezumatul partidei:







În meciul desfășurat duminică seara în etapa a-XXIX-a din La Liga,, având posesie mai bună (56% vs 44%), mai multe ocazii de gol (18 vs 8) și cu un șut pe poartă mai mult ca liderul Atletico Madrid (5 vs 4).Golul Sevilliei a venit înprin Acuna, iar Ocampospentru gazde în minutul 8.Ateltico Madridîn clasament, cu 66 de puncte, urmată de Real Madrid, 63 de puncte, FC Barcelona, 62 de puncte și FC Sevilla cu 58 de puncte. Real Madrid s-a impus fără prea mari probleme în fața celor de la Eibar, scor 2-0, sâmbătă, în etapa a 29-a din La Liga, în timp ce, având meci luni seara împotriva celor de la Real Valladolid.1. Atletico (51-19 golaveraj) 66 puncte / 29 meciuri2. Real (51-23) 63 / 293. Barcelona (67-24) 62 / 28