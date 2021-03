Fotbalul și comisioanele - Sumele pe care formațiile din Serie A le-au plătit impresarilor în 2020

Impresarii jucătorilor au în prezent o. O mare parte din rolul efectuării transferurilor le este atribuit lor, iar sumele pe care le încasează sunt de ordinul milioanelor de euro.Dacă nu plătesc, cluburile riscă să piardă șanse unice de a transfera jucătorii doriții. Mai mult,pentru că fotbaliștii pot fi foarte ușor convinși de impresar căcu un anumit club.Site-ul CalcioMercatto.com a publicatdupă sumele exacte pe care acestea le-au plătit în anul 2020 impresarilor.Suma totală este, atunci când impresarii au primit 187,8 milioane de euro de la cluburile din prima ligă italiană. În an pandemic, totalul a scăzut până la, în timp ce în 2018 a fost de 171,5 milioane.1.Juventus - 20,8 milioane de €2.AS Roma - 19,2 milioane de €3.AC Milan - 14,3 milioane de €4.Napoli - 12,1 milioane de €5.Fiorentina - 9,8 milioane de €6.Inter - 9 milioane de €7.Atalanta - 6 milioane de €8.Sassuolo - 5,8 milioane de €9.Lazio - 5,5 milioane de €10.Bologna - 5,4 milioane de €11.Parma - 4,8 milioane de €12.Sampdoria - 4 milioane de €13.Udinese - 4 milioane de €14.Verona - 3,9 milioane de €15.Torino - 3,4 milioane de €16.Genoa - 3,4 milioane de €17.Cagliari - 3,3 milioane de €18.Benevento - 1 milion de €19.Crotone - 0,9 milioane de €20.Spezia - 0,8 milioane de €1. Inter Milano 65 puncte / 27 meciuri (65-26 golaveraj)2. AC Milan 59 / 28 (53-33)3. Juventus 55 / 27 (54-23)4. Atalanta 55 / 28 (65-34)5. Napoli 53 / 27 (58-29)6. AS Roma 50 / 27 (51-42)7. Lazio 49 / 27 (43-37) etc.