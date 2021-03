VIDEO Un jucător al echipei Atletico Madrid și-a pierdut cunoștința în timpul antrenamentului

Atacantul francez Moussa Dembele şi-a pierdut cunoştinţa la un antrenament efectuat, marţi, de echipa lui, Atletico Madrid, informează lefigaro.fr.

La două zile după victoria împotriva lui Alaves (1-0), în etapa a XXVIII-a a LaLiga, jucătorii echipei Atletico - cei care nu sunt convocaţi la echipele naţionale - s-au antrenat, marţi, într-o sesiune marcată de leşinul fostului internaţional francez U21 Moussa Dembele, care şi-a pierdut cunoştinţa şi s-a prăbuşit pe gazon.

"Moussa Dembele a suferit o uşoară scădere a tensiunii arteriale şi, prin urmare, s-a retras de la antrenament", a precizat clubul din Madrid.

Francezul este sub observaţie, semnele sale vitale sunt normale şi se aşteaptă evoluţia.

Moussa Dembele, în vârstă de 24 de ani, s-a alăturat liderului La Liga, iarna trecută, de la Olympique Lyon, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare. La Atletico, el nu a fost niciodată titular, jucând doar de patru ori, pentru un total de 87 de minute, şi marcând o dată, scrie News.ro.

