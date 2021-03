La 39 de ani şi la cinci de la retragerea din naţionala Suediei, atacantul Zlatan Ibrahimovic a fost convocat la prima reprezentativă pentru meciurile cu Georgia şi Kosovo, din preliminariile CM-2022.

El a jucat ultimul meci pentru Suedia în iunie 2016, la meciul cu Belgia, pierdut, scor 0-1, la CE din Franţa. După acel meci, atacantul s-a retras, având la activ 62 de goluri.



Zlatan a fost convocat prima oară la naţionala Suediei în 2001, când avea 19 ani.



Suedia este în grupă cu Spania, Portugalia şi Slovacia pentru Euro 2020 (care va avea loc în vara acestui an).



"Revenirea zeului", a scris jucătorul pe Twitter, după convocarea primită de la selecţionerul Janne Anderson, conform News.ro.



The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0