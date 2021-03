OGC Nice, antrenată de Adrian Ursea, victorie în Ligue 1 (2-1 vs Nimes)

Formaţia OGC Nice, antrenată de Adrian Ursea, a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Nimes, într-un meci din etapa a XXVIII-a a campionatului Franţei.

Învingătorii au marcat prin Gouiri ‘4 şi Maurice ’75. Pentru Nimes a înscris Landre, în minutul 50, potrivit News.ro.

Alte rezultate din Ligue 1:

Brest vs Dijon 3-1

Au marcat: Honorat ’17, Mounie ’27, Cardona ’40 / Assale ‘29





Lyon vs Rennes 1-0

A marcat: Aouar ‘74





Metz vs Angers 0-1

A marcat: Fulgini ’44 (penalti)

În minutul 90+2, de la gazde a fost eliminat Oukidja.





Saint-Etienne vs Lens 2-3

Au marcat: Moukoudi ’40, Bouanga ‘90+5 (penalti) / Sotoca ’20 (penalti), Kalimuendo ’24, Da Costa ‘90+3





Mai au loc miercuri:

Bordeaux vs PSGLille vs MarseilleMontpellier vs LorientNantes vs ReimsStrasbourg vs Monaco.​