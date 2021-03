Cei mai bătrâni lideri mondiali ai tenisului - Îl va depăși Djokovic și la acest capitol pe Federer?

​Novak Djokovic a declarat în mai multe rânduri că își dorește să rămână în istoria tenisului cu cât mai multe recorduri, iar săptămâna viitoare va mai face un pas în acest sens: îl va depăși pe Federer la numărul total de săptămâni petrecute pe locul 1 în lume. Sârbul are însă și alte capitole la care atentează la supremația campionului elvețian.







Titlul de la Australian Open (al nouălea din carieră!) îl plasează foarte bine pe Djoker în lupta trofeelor majore: Nole a ajuns la 18, aflându-se la doar două în urma marilor săi rivali, Roger Federer și Rafael Nadal.







Că tot a venit vorba de iberic, el a mai pierdut o "bătălie" cu sârbul: Novak este pe locul doi în ierarhia celor mai bătrâni lideri mondiali.







Sigur, clasamentul este încă dominat de Roger Federer.







Cum arată TOP 10 al celor mai bătrâni lideri mondiali din ATP:





1 Roger Federer - 36 de ani și 320 de zile

2 Novak Djokovic - 33 de ani și 283 de zile

3 Rafael Nadal - 33 de ani și 244 de zile

4 Andre Agassi - 33 de ani și 100 de zile

5 Jimmy Connors - 30 de ani și 304 zile

6 Ivan Lendl - 30 de ani și 158 de zile

7 Andy Murray - 30 de ani și 97 de zile

8 John Newcombe - 30 de ani și 66 de zile

9 Pete Sampras - 29 de ani și 99 de zile

10 Thomas Muster - 28 de ani și 195 de zile







Mister Perfect și bătrânețea:









Djokovic, peste Federer și Nadal la mai multe capitole







Dacă facem referire la numărul total de trofee importante din carieră (includem aici Grand Slamurile, Turneul Campionilor, turneele Masters și Jocurile Olimpice), Nole este deja peste marii săi rivali.







Novak Djokovic: 18 GS / 5 Turneul Campionilor / 36 Masters / 0 JO

Rafael Nadal: 20 Grand Slam-uri / 0 Turneul Campionilor / 35 Masters / 1 JO

Roger Federer: 20 GS / 6 Turneul Campionilor / 28 Masters / 0 JO









Cum stă BIG 3 la capitolul meciuri directe





Novak Djokovic: 56 victorii / 50 înfrângeri

Rafael Nadal: 51 victorii / 45 înfrângeri

Roger Federer: 39 victorii / 51 de înfrângeri







Procentajul victoriilor / Procentajul victoriilor în finale împotriva rivalilor:





Novak Djokovic: 52.8% / 61.7% în finale

Rafael Nadal: 53.1% / 50% în finale

Roger Federer: 43.3% / 37.2% în finale





Djokovic vs Nadal 29-27

Djokovic vs Federer 27-23

Nadal vs Federer 24-16





Turnee Masters:





1 Novak Djokovic 36

2 Rafael Nadal 35

3 Roger Federer 28.