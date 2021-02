​La Liga: Atletico Madrid, victorie muncită pe terenul Granadei

Pe Estadio Nuevo Los Carmenes, madrilenii au deschis scorul în minutul 63 prin Marcos Llorente, însă gazdele au egalat după doar trei minute prin Yangel Herrera (66). Scorul final a fost stabilit de reuşita lui Angel Correa din minutul 74.





Atletico Madrid îşi consolidează fotoliul de lider, cu 54 puncte, în timp ce Granada este pe locul 8 cu 30 de puncte.

\uD83D\uDD34⚪ ᴇꜱᴛᴏ ᴇꜱ ᴇʟ ᴀᴛʟᴇᴛɪ \uD83D\uDD34⚪ pic.twitter.com/L3YvDptHFk — Atlético de Madrid (@Atleti) February 13, 2021

Sevilla vs HuescaEibar vs ValladolidBarcelona vs AlavesGetafe vs Real SociedadReal Madrid vs ValenciaLevante vs OsasunaVillarreal vs etisCadiz vs Athletic Bilbao.