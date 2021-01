Naomi Osaka, proprietara unei echipe de fotbal feminin: "Femeile m-au ajutat să devin persoana care sunt acum"

"Femeile au crezut în mine şi m-au ajutat să devin persoana care sunt acum. Nu ştiu unde aş fi fără ele. De-a lungul carierei mele am primit multă dragoste de la colegele mele sportive. De aceea, sunt mândră să anunţ că sunt proprietara echipei NC Courage", a scris Osaka pe Twitter.

The women who have invested in me growing up made me who I am today, I don’t know where I would be without them. Throughout my career I’ve always received so much love from my fellow female athletes so that’s why I am proud to share that I am now a owner of @TheNCCourage ⚽️❤️ pic.twitter.com/Iz0YcVvOqz