Marius Șumudică, declarații spectaculoase la plecarea în Turcia - Singura echipă pentru care s-ar întoarce în Liga 1 și ce spune despre vaccinul anti-Covid-19

Marius Șumudică a ținut capul de afiș în Turcia în ultimele săptămâni. De la rezultatele bune și până la îndepărtarea de la Gaziantep, antrenorul român a fost pe prima pagină a ziarelor. La plecarea spre noua sa echipă (Rizespor), Șumi a precizat și care este singura echipă pentru care s-ar întoarce în acest moment în Liga 1.





În vârstă de 49 de ani, Șumudică a atins mai multe subiecte de discuție pe Aeroportul Henri Coandă.







Despre vaccinul anti-Covid-19





"Nu vedeți ce mască am? Mă duc pregătit acolo, pentru că avem câteva cazuri de coronavirus la echipă. Dacă trebuie, mă voi vaccina, sigur" - Marius Șumudică.







Nu-l vrea pe Budescu







"Budescu nu intră în discuții, eu am deja prea mulți străini. Djokovic semnează mâine contractul, la fel ca mine".







Nu s-a pus problema să ajungă în Arabia Saudită





"Nu am luat în calcul Arabia Saudită, cei de la Gaziantep au înțeles greșit. Eu mereu am fost căutat din zona Golfului, dar nu m-au interesat banii. Am ales să rămân în Turcia, e un campionat pe placul meu".







Vrea în fruntea ierarhiei în sezonul viitor





"Mergem la Fener să ne jucăm șansa, am mai câștigat o dată cu ei. Dacă vom pierde, nu e niciun fel de problemă. Foarte important e meciul cu Kasimpasa, trebuie să-l câștigăm. Anul viitor vreau să mă bat la primele 8 locuri".





Mai vorbește cu foștii elevi de la Gaziantep







"Mai țin legătura cu jucătorii de la Gaziantep. Mi-a părut rău de ei, au fost egalați în ultimul minut la ultimul meci. Au rămas cu o zestre bună de la Șumudică. Sper să acumuleze încă atâtea puncte cu câte i-am lăsat eu, asa vor prinde Europa".







Singura echipă la care s-ar întoarce în Liga 1







"Nu se pune problema să mă întorc acum în România. Am avut o discuție amicală cu Rotaru, patronul de la Craiova. E prietenul meu, un băiat deosebit.







A trecut printr-o perioadă grea, când a avut COVID-19. Îl sunam în fiecare zi atunci, mai des decât soția lui cred. Suntem prea buni prieteni și nu voiam să ne certăm. În România, nu m-aș fi întors decât la Craiova", a completat Marius Șumudică.







Rizespor, actuala echipă a lui Șumudică, se află în prezent pe locul 12 în clasament, cu 25 puncte. Gruparea are cu șase puncte mai mult decât Genclerbirligi, grupare care se află pe prima poziție retrogradabilă din Super Lig.