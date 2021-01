VIDEO Juventus a câștigat Supercupa Italiei pentru a noua oară (2-0 vs Napoli)

Andrea Pirlo a obţinut astfel primul trofeu, la doar patru luni de la debutul său ca antrenor, în faţa prietenului său Gennaro Gattuso, antrenorul echipei Napoli.

''Bătrâna Doamnă'' s-a impus prin golurile marcate de Cristiano Ronaldo ('64) şi Alvaro Morata ('90+5). Napoli a ratat şansa de a reveni în meci după ce Lorenzo Insigne a irosit un penalti în minutul 80. Portarul campioanei, polonezul Wojciech Szczesny, a avut mai multe intervenţii salutare în acest meci.

Pentru Juve aceasta a fost a noua Supercupă a Italiei câştigată, în cele 33 de ediţii ale trofeului (s-a mai impus în 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 și 2018).

#PS5Supercup & Man of the Match... not a bad double! \uD83C\uDFC6\uD83E\uDD47\uD83D\uDD25#SUPERJUVE #JuveNapoli pic.twitter.com/YkMFMg3Uep